Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Популярность криптовалют в Южной Корее растет стремительными темпами, что вынуждает правительство усилить мониторинг активности криптовалютных бирж, на которых все чаще фиксируют огромные транзакции.

Pixabay Изображение TheDigitalArtist реклама

Как сообщает новостное агентство «Йонхап», в ходе недавнего рейда на юге Сеула полиция приостановила работу биржи, название которой не уточняется. Организация оказалась криптовалютной пирамидой. Отмечается, что с августа прошлого года биржа собрала около 1,7 триллиона вон (1,5 миллиарда долларов США) у 40000 человек под видом членских взносов. Каждый участник должен был открыть хотя бы один счет на 6 миллионов вон (около 5300 долларов США). По состоянию на 15 апреля на счетах биржи находилось 240 миллиардов вон (214 миллионов долларов США) и все они были заморожены.

анонсы и реклама 4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD 12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Ранее Bitcoin News со ссылкой на The Korea Times и председателя главного финансового регулятора Южной Кореи сообщал, что в соответствии с поправками в закон о специальных фондах криптовалютные биржи должны проходить регистрацию и проверку соответствия ряду требований, среди которых проверка личности клиентов. В стране насчитывается около 200 криптовалютных бирж, и на 26 апреля ни одна из них не подала заявку на регистрацию — правительство дало понять, что готово закрыть все незарегистрированные биржи в сентябре.