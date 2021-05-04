В результате рейда по криптовалютным биржам южнокорейская полиция заморозила 215 миллионов долларов
Популярность криптовалют в Южной Корее растет стремительными темпами, что вынуждает правительство усилить мониторинг активности криптовалютных бирж, на которых все чаще фиксируют огромные транзакции.
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Как сообщает новостное агентство «Йонхап», в ходе недавнего рейда на юге Сеула полиция приостановила работу биржи, название которой не уточняется. Организация оказалась криптовалютной пирамидой. Отмечается, что с августа прошлого года биржа собрала около 1,7 триллиона вон (1,5 миллиарда долларов США) у 40000 человек под видом членских взносов. Каждый участник должен был открыть хотя бы один счет на 6 миллионов вон (около 5300 долларов США). По состоянию на 15 апреля на счетах биржи находилось 240 миллиардов вон (214 миллионов долларов США) и все они были заморожены.
Ранее Bitcoin News со ссылкой на The Korea Times и председателя главного финансового регулятора Южной Кореи сообщал, что в соответствии с поправками в закон о специальных фондах криптовалютные биржи должны проходить регистрацию и проверку соответствия ряду требований, среди которых проверка личности клиентов. В стране насчитывается около 200 криптовалютных бирж, и на 26 апреля ни одна из них не подала заявку на регистрацию — правительство дало понять, что готово закрыть все незарегистрированные биржи в сентябре.
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