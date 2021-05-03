Ethereum по капитализации опередил Bank of America и приблизился к NVIDIA
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Курс крупнейшего по капитализации альткоина Ethereum (ETH) начал неделю с уверенного роста и преодоления отметки в 3000 долларов США. Криптовалюта достигла нового максимума в 3199 долларов и на момент написания торгуется на отметке около 3150 долларов по данным CoinGecko.
В рейтинге Coinmarketcap капитализация Ethereum приблизилась к 364 млрд долларов. По этому показателю альткоин находится на 24 позиции, давно опередив такие компании, как Intel, Verizon, Adobe, PayPal. Сегодня Ethereum смог обогнать медиаконгломерат Walt Disney Company и банк Bank of America. Следующая на очереди NVIDIA, видеокарты которой принимают активное участие в поддержке криптовалюты. Bitcoin (BTC) располагается гораздо выше — на 6 позиции, на 7 располагается Facebook, а на 5 холдинг Alphabet.
Виталий Бутерин, сооснователь проекта Ethereum, после стремительного взлета ETH становится криптовалютным миллиардером. Как отмечает Cointelegraph, на Ethereum адресе Бутерина, который он раскрыл в 2018 году, хранится около 333520 ETH стоимостью выше 1,04 миллиарда долларов.
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