Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Не часто можно увидеть OEM-видеокарту из готовой системы, поскольку вмешательство в системный блок обычно ведет к потере гарантии, а для многих было бы интересно взглянуть на использующиеся в готовой системе компоненты. Несколько фотографий видеокарты Radeon RX 6800 XT из новейшей системы Alienware от Dell опубликовал пользователь Reddit под псевдонимом Hardcorex.

На первый взгляд сложно заметить какие-либо кардинальные отличия от референсных моделей — видеокарта использует воздушную систему охлаждения с массивным радиатором и тремя вентиляторами. Дизайн очень прост, производитель не стал задумываться о таких мелочах, как цвет печатной платы — он тут стандартный, зеленый, как в бюджетных устройствах.

анонсы и реклама 4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD 12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Владелец не стал снимать с видеокарты систему охлаждения, поэтому печатную плату оценить не удастся, однако ресурс VideoCardz подчеркнул полезную деталь: печатная плата RX 6800 XT от Dell имеет маркировку MS-395 VER:3.1. MS означает, что плата была разработана и, вероятно, произведена компанией MSI. Предложение MSI на данный момент ограничено версиями GAMING X TRIO с PCB MS-395 VER:2.1 из-за дефицита. Печатная плата VER:3.1 может использоваться для видеокарт серии Ventus позже.