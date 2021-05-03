Печатная плата MSI стала основой Dell Radeon RX 6800 XT для компьютеров Alienware
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Не часто можно увидеть OEM-видеокарту из готовой системы, поскольку вмешательство в системный блок обычно ведет к потере гарантии, а для многих было бы интересно взглянуть на использующиеся в готовой системе компоненты. Несколько фотографий видеокарты Radeon RX 6800 XT из новейшей системы Alienware от Dell опубликовал пользователь Reddit под псевдонимом Hardcorex.
На первый взгляд сложно заметить какие-либо кардинальные отличия от референсных моделей — видеокарта использует воздушную систему охлаждения с массивным радиатором и тремя вентиляторами. Дизайн очень прост, производитель не стал задумываться о таких мелочах, как цвет печатной платы — он тут стандартный, зеленый, как в бюджетных устройствах.
Владелец не стал снимать с видеокарты систему охлаждения, поэтому печатную плату оценить не удастся, однако ресурс VideoCardz подчеркнул полезную деталь: печатная плата RX 6800 XT от Dell имеет маркировку MS-395 VER:3.1. MS означает, что плата была разработана и, вероятно, произведена компанией MSI. Предложение MSI на данный момент ограничено версиями GAMING X TRIO с PCB MS-395 VER:2.1 из-за дефицита. Печатная плата VER:3.1 может использоваться для видеокарт серии Ventus позже.
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