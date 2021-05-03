Выход Zen 4 процессоров AMD Raphael может задержаться до 4 квартала 2022 года
Похоже, что появление новых процессоров компании AMD может существенно задержаться. В конце этого года Intel должна представить, в том числе, семейство настольных процессоров Alder Lake-S с поддержкой оперативной памяти DDR5.
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Неофициальный проект плана выпуска клиентских процессоров AMD говорил о том, что в конце 2021 года новинкам Intel будет противопоставлено семейство Warhol на базе Zen 3 Refresh, однако в последних слухах Warhol отменяется для ускорения разработки Raphael на базе Zen 4. Теперь автор, публиковавший ранее части плана выпуска продукции AMD, утверждает, что процессоры Raphael появятся на рынке не раньше 4 квартала 2022 года.
Это ставит под сомнение отмену Warhol, ведь в таком случае AMD проигнорирует Alder Lake-S. Или компания настолько уверена в своем преимуществе, что может это себе позволить? Это действительно может быть верным решением, особенно в условиях дефицита.
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У носителей Zen 3 есть запас по производительности и количеству ядер для сохранения конкурентоспособности в борьбе с Alder Lake-S. Торопиться с поддержкой DDR5 также не стоит. Вероятно, до конца 2022 года предложение памяти нового поколения будет ограничено, поэтому и Intel наделяет поддержкой DDR5 только флагманский чипсет.
К концу 2022 года Intel должна представить процессоры Raptor Lake-S, которые будут оптимизированной версией Alder Lake-S и этот момент является наиболее подходящим для выхода процессоров Raphael на базе новой архитектуры Zen 4.
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