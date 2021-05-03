Volkswagen будет самостоятельно разрабатывать чипы для автомобилей
Volkswagen планирует самостоятельно проектировать и разрабатывать высокопроизводительные процессоры и программное обеспечение для автономных транспортных средств, заявил генеральный директор автомобилестроительной компании Герберт Дисс в своем интервью немецкой газете Handelsblatt.
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Volkswagen не планирует производить чипы, в этом компания будет опираться на подрядчиков. В планах компании создание патентной базы и развитие программных блоков автономного вождения CARIAD для создания полностью самоуправляемого автомобиля после 2025 года.
Это не дает преимущество с точки зрения увеличения предложения, что является проблемой в условиях дефицита электронных компонентов, однако разработка аппаратных и программных решений в стенах одной компании позволит следовать своей идеальной продуктовой стратегии, ускоряя внедрение новых функций и сохраняя конкурентоспособность на стремительно развивающемся рынке.
В своем решении Volkswagen стремится не отставать от Tesla, которая ранее использовала в своих электромобилях оборудование NVIDIA, но перешла на собственные чипы, которые позволили компании существенно ускорить разработку систем автономного вождения и автопилота.
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Источник: Handelsblatt через Engadget и Autoblog.
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