Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Volkswagen планирует самостоятельно проектировать и разрабатывать высокопроизводительные процессоры и программное обеспечение для автономных транспортных средств, заявил генеральный директор автомобилестроительной компании Герберт Дисс в своем интервью немецкой газете Handelsblatt.

Volkswagen не планирует производить чипы, в этом компания будет опираться на подрядчиков. В планах компании создание патентной базы и развитие программных блоков автономного вождения CARIAD для создания полностью самоуправляемого автомобиля после 2025 года.

анонсы и реклама 4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD 12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Это не дает преимущество с точки зрения увеличения предложения, что является проблемой в условиях дефицита электронных компонентов, однако разработка аппаратных и программных решений в стенах одной компании позволит следовать своей идеальной продуктовой стратегии, ускоряя внедрение новых функций и сохраняя конкурентоспособность на стремительно развивающемся рынке.

В своем решении Volkswagen стремится не отставать от Tesla, которая ранее использовала в своих электромобилях оборудование NVIDIA, но перешла на собственные чипы, которые позволили компании существенно ускорить разработку систем автономного вождения и автопилота.

реклама

Источник: Handelsblatt через Engadget и Autoblog.