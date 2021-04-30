Участившиеся аварии вынудили владельцев Tesla в Китае устанавливать педальные видеорегистраторы
Новости об авариях с участием электромобилей Tesla в последнее время появляются все чаще. Владельцы и СМИ обвиняют не только систему автопилота, но и в целом всю систему управления, которая якобы работает с ошибками, вызывающими отказ тормозов или внезапное ускорение электромобиля.
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На автосалоне в Шанхае выставочная площадка Tesla стала центром нескольких протестных акций, в одной из которых участвовал владелец электромобиля, попавшего в аварию из-за отказавших тормозов. Tesla отрицала все проблемы, правдивость истории была подвергнута сомнению, но правительство Китая обеспокоилось качеством электромобилей Tesla и ситуация не на шутку взволновала многих китайских владельцев Tesla.
Как сообщает MyDrivers, владельцы электромобилей Tesla в Китае теперь устанавливают видеорегистратор педального узла, который в паре с основным будет фиксировать действия водителя и электромобиля. В случае аварии по вине системы управления у водителя будут доказательства.
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