Streacom готовит корпус с массивной термосифонной системой пассивного охлаждения
Компания Streacom, производитель компьютерных корпусов с интегрированными системами пассивного охлаждения, анонсировала новый и очень интересный проект. Интересен он в первую очередь системой охлаждения, которая, судя по всему, работает по принципу термосифона и обладает потрясающими характеристиками.
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На рендерах показан массивный радиатор с ребрами необычной конструкции. Трубки радиатора соединены с двумя коллекторами, которые, в свою очередь, соединяются гибкими шлангами с охлаждающим блоком. Как отмечает ресурс FanlessTech, проект первоначально разрабатывался компанией Calyos, которая успешно провела лабораторные испытания, подтвердив данные термодинамического моделирования.
В лабораторных условиях система справилась с охлаждением процессора Intel, тепловыделение которого достигало 300 Вт. По прогнозам, при температуре окружающего воздуха до 35°C система должна справляться с охлаждением процессоров, обладающих TDP 420 Вт.
В соответствии с описанием на сайте Kickstarter, система заправлена хладагентом R1233zd(E), который относится к классу гидрофторолефинов. Температура его кипения при атмосферном давлении составляет 18°C.
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