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Недавно AMD начала поставки отборных графических процессоров Navi 21 XTXH. Впервые о таком GPU стало известно после релиза видеокарты Radeon RX 6900 XT Red Devil Ultimate от компании PowerColor. Первые обзоры новинки показали, что отборные графические чипы могут легко разгоняться до 2,75 ГГц с воздушным охлаждением. На момент появления потенциал видеокарты полностью раскрыть не удалось из-за ограничений vBIOS.

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Известный немецкий оверклокер Роман Der8auer Хартунг смог получить программное обеспечение, доступное только для инженеров AMD — PowerPlay Generator & Editor (PGG). Утилита открыла возможности тонкой настройки и позволила разогнать Radeon RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate (аналог Red Devil с жидкостным охлаждением) до 3,2 ГГц, используя жидкий азот. Отмечается, что в PGG лимит частоты графического процессора Navi 21 XTXH установлен на отметке 4 ГГц.

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3,2 ГГц — это новый мировой рекорд частоты графического процессора. Прошлый рекорд был установлен в 2017 году Винсентом Kingpin Люсидо на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 1080 Ti, тогда результат был на 200 МГц ниже.