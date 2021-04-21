Для работы API DirectStorage на ПК не потребуются самые современные видеокарты и накопители
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Компания Microsoft на данный момент официально не раскрыла аппаратные требования и сроки появления API DirectStorage на ПК. Но недавняя презентация для разработчиков пролила свет на некоторые особенности программного интерфейса.
Некоторые слайды из презентации были опубликованы на Reddit. Приведенная информации указывает на то, что новый API будет поддерживаться всеми DirectX 12 совместимыми графическими процессорами и твердотельными накопителями NVMe с интерфейсом PCIe 3.0. К сожалению, множество вопросов остается без ответа, например, будут ли поддерживаться все версии протокола NVMe и предъявляться минимальные требования к скорости накопителя.
Предварительная версия DirectStorage для разработчиков будет выпущена летом, что намекает на релиз API в большом обновлении Windows 10 21H2. Программный интерфейс позволит использовать в играх преимущества современных быстрых NVMe накопителей для максимизации производительности на всем пути данных от диска до графического процессора.
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