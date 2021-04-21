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Компания Microsoft на данный момент официально не раскрыла аппаратные требования и сроки появления API DirectStorage на ПК. Но недавняя презентация для разработчиков пролила свет на некоторые особенности программного интерфейса.

Некоторые слайды из презентации были опубликованы на Reddit. Приведенная информации указывает на то, что новый API будет поддерживаться всеми DirectX 12 совместимыми графическими процессорами и твердотельными накопителями NVMe с интерфейсом PCIe 3.0. К сожалению, множество вопросов остается без ответа, например, будут ли поддерживаться все версии протокола NVMe и предъявляться минимальные требования к скорости накопителя.

Конвейер данных без DirectStorage и с новым API. Задача декомпрессии возлагается на GPU, что освобождает ресурсы процессора и позволяет передавать сжатые данные вплоть до точки назначения. Источник: NEPBB на Reddit

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Предварительная версия DirectStorage для разработчиков будет выпущена летом, что намекает на релиз API в большом обновлении Windows 10 21H2. Программный интерфейс позволит использовать в играх преимущества современных быстрых NVMe накопителей для максимизации производительности на всем пути данных от диска до графического процессора.

Оптимизация Windows для работы с быстрыми и производительными накопителями. Эффект от связки Sampler Feedback с DirectStorage сравним с увеличением физической памяти GPU. Источник: NEPBB на Reddit