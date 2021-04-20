Новый магазин приложений для Windows 10 может появиться в обновлении Sun Valley 21H2
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Как известно, к концу 2021 года операционная система Windows 10 получит большое обновление 21H2 под названием Sun Valley. Среди прочего оно принесет новый дизайн интерфейса, приложений, новые значки и улучшенные эффекты анимации. Как сообщает Windows Central, Microsoft также работает над совершенно новым приложением Store для Windows 10. Кроме интерфейса изменения коснутся и политики Microsoft в отношении правил размещения приложений.
По слухам, новый Microsoft Store будет более открытым как для конечных пользователей, так и для разработчиков, которые смогут добавлять свои приложения в новый Магазин без каких-либо изменений. Сейчас разработчики вынуждены упаковывать приложения в пакеты MSIX и обновлять их с помощью средств Microsoft. Также разработчикам будет разрешено лично выбирать провайдеров сетей размещения контента (Content Delivery Networks, CDN) для распространения своих приложений и обновлений, а также использовать в приложениях собственные системы покупок дополнительного контента.
Новый Магазин останется приложением универсальной платформы Windows (UWP) и будет каждый месяц получать обновления, добавляющие новые возможности и улучшающие стабильность загрузки и установки больших приложений и игр.
Источник: Windows Central
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