Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Как известно, к концу 2021 года операционная система Windows 10 получит большое обновление 21H2 под названием Sun Valley. Среди прочего оно принесет новый дизайн интерфейса, приложений, новые значки и улучшенные эффекты анимации. Как сообщает Windows Central, Microsoft также работает над совершенно новым приложением Store для Windows 10. Кроме интерфейса изменения коснутся и политики Microsoft в отношении правил размещения приложений.

По слухам, новый Microsoft Store будет более открытым как для конечных пользователей, так и для разработчиков, которые смогут добавлять свои приложения в новый Магазин без каких-либо изменений. Сейчас разработчики вынуждены упаковывать приложения в пакеты MSIX и обновлять их с помощью средств Microsoft. Также разработчикам будет разрешено лично выбирать провайдеров сетей размещения контента (Content Delivery Networks, CDN) для распространения своих приложений и обновлений, а также использовать в приложениях собственные системы покупок дополнительного контента.

анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Скидка 30% на топовую механику от XPG! Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Новый Магазин останется приложением универсальной платформы Windows (UWP) и будет каждый месяц получать обновления, добавляющие новые возможности и улучшающие стабильность загрузки и установки больших приложений и игр.

Источник: Windows Central