В новой версии AMD Radeon Adrenalin улучшили Boost и добавили возможность минимальной установки
Компания AMD представила новую версию программного обеспечения Radeon Adrenalin под номером 21.4.1. Новый драйвер предлагает выборочные варианты установки — теперь можно установить только драйвер или минимальный набор с графическим интерфейсом для основных настроек. При выборе полной установки пользователь получает весь набор сопутствующего программного обеспечения с игровым центром, возможностями потоковой передачи, настройкой производительности, AMD Link и прочим.
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Долгожданная технология FidelityFX Super Resolution так и не появилась, но есть другая технология для повышения производительности — AMD Radeon Boost на базе Variable Rate Shading (VRS), которая дополняет существующий аналог на основе динамического разрешения.
Обновление AMD Link до версии 4.0 позволяет транслировать игры не только на мобильные устройства и телевизоры, но и на любые устройства под управлением Windows. Также появилась функция «Связать игру», которая позволяет другим пользователям подключаться к вашему ПК и играть вместе с вами.
В мониторинг производительности добавлены показатели процессоров AMD Ryzen: частота, загруженность ядер и температура. Их можно привязать к встроенному оверлею. Также драйвер добавил поддержку кодека AV1 и упростил стриминг игр.
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Источник: VideoCardz, AMD
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