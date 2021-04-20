Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания AMD представила новую версию программного обеспечения Radeon Adrenalin под номером 21.4.1. Новый драйвер предлагает выборочные варианты установки — теперь можно установить только драйвер или минимальный набор с графическим интерфейсом для основных настроек. При выборе полной установки пользователь получает весь набор сопутствующего программного обеспечения с игровым центром, возможностями потоковой передачи, настройкой производительности, AMD Link и прочим.

реклама

Долгожданная технология FidelityFX Super Resolution так и не появилась, но есть другая технология для повышения производительности — AMD Radeon Boost на базе Variable Rate Shading (VRS), которая дополняет существующий аналог на основе динамического разрешения.

анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Скидка 30% на топовую механику от XPG! Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Обновление AMD Link до версии 4.0 позволяет транслировать игры не только на мобильные устройства и телевизоры, но и на любые устройства под управлением Windows. Также появилась функция «Связать игру», которая позволяет другим пользователям подключаться к вашему ПК и играть вместе с вами.

В мониторинг производительности добавлены показатели процессоров AMD Ryzen: частота, загруженность ядер и температура. Их можно привязать к встроенному оверлею. Также драйвер добавил поддержку кодека AV1 и упростил стриминг игр.

реклама

Источник: VideoCardz, AMD