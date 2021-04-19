Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Автомобилестроительная компания Toyota сегодня представила концепт двухмоторного электрического кроссовера Toyota bZ4X. Это первая модель под маркой bZ, что расшифровывается как Beyond Zero или «за пределами нуля» — этим названием Toyota подчеркивает свое желание предоставить клиентам нечто гораздо большее, чем просто автомобили с нулевым уровнем выбросов.

реклама

Toyota bZ4X и платформа e-TNGA — результат совместной работы Toyota и Subaru. Электромобиль сочетает сильнейшие стороны двух компаний: большой опыт электрификации Toyota и передовые разработки систем полного привода Subaru.

Среди ключевых особенностей Toyota bZ4X выделяются:

длинная колесная база с короткими свесами;

просторный салон, сопоставимый с седаном D-класса;

руль-штурвал с эргономикой, позволяющей сохранять хват при вождении;

расположение приборной панели для лучшего обзора;

системы рекуперации энергии с солнечными панелями.

анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк RTX 3070 Gigabyte Gaming в Ситилинке Скидка 30% на топовую механику от XPG! Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Toyota bZ4X — первый электромобиль, который будет доступен во всем мире к середине 2022 года. К 2025 году марка bZ будет насчитывать 7 моделей, а общее количество электромобилей Toyota — 15 моделей.

Источник: Toyota