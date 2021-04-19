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Toyota показала свой первый полностью электрический кроссовер

В электромобиле сочетаются лучшие технические решения компаний Toyota и Subaru.
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Автомобилестроительная компания Toyota сегодня представила концепт двухмоторного электрического кроссовера Toyota bZ4X. Это первая модель под маркой bZ, что расшифровывается как Beyond Zero или «за пределами нуля» — этим названием Toyota подчеркивает свое желание предоставить клиентам нечто гораздо большее, чем просто автомобили с нулевым уровнем выбросов.

Источник: Toyota YouTube

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Toyota bZ4X и платформа e-TNGA — результат совместной работы Toyota и Subaru. Электромобиль сочетает сильнейшие стороны двух компаний: большой опыт электрификации Toyota и передовые разработки систем полного привода Subaru.

Среди ключевых особенностей Toyota bZ4X выделяются:

  • длинная колесная база с короткими свесами;
  • просторный салон, сопоставимый с седаном D-класса;
  • руль-штурвал с эргономикой, позволяющей сохранять хват при вождении;
  • расположение приборной панели для лучшего обзора;
  • системы рекуперации энергии с солнечными панелями.
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Toyota bZ4X — первый электромобиль, который будет доступен во всем мире к середине 2022 года. К 2025 году марка bZ будет насчитывать 7 моделей, а общее количество электромобилей Toyota — 15 моделей.

Источник: Toyota

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