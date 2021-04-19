Toyota показала свой первый полностью электрический кроссовер
Автомобилестроительная компания Toyota сегодня представила концепт двухмоторного электрического кроссовера Toyota bZ4X. Это первая модель под маркой bZ, что расшифровывается как Beyond Zero или «за пределами нуля» — этим названием Toyota подчеркивает свое желание предоставить клиентам нечто гораздо большее, чем просто автомобили с нулевым уровнем выбросов.
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Toyota bZ4X и платформа e-TNGA — результат совместной работы Toyota и Subaru. Электромобиль сочетает сильнейшие стороны двух компаний: большой опыт электрификации Toyota и передовые разработки систем полного привода Subaru.
Среди ключевых особенностей Toyota bZ4X выделяются:
- длинная колесная база с короткими свесами;
- просторный салон, сопоставимый с седаном D-класса;
- руль-штурвал с эргономикой, позволяющей сохранять хват при вождении;
- расположение приборной панели для лучшего обзора;
- системы рекуперации энергии с солнечными панелями.
Toyota bZ4X — первый электромобиль, который будет доступен во всем мире к середине 2022 года. К 2025 году марка bZ будет насчитывать 7 моделей, а общее количество электромобилей Toyota — 15 моделей.
Источник: Toyota
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