NVMe накопители Silicon Power XD80 получили дополнительное охлаждение и поддержку RAID Engine
Компания Silicon Power представила твердотельные накопители серии XD80. Эти модели позиционируются как решения для игровых систем, они обладают форм-фактором 2280, поддержкой интерфейса PCIe 3.0 и протокола NVMe версии 1.3. В линейке доступны накопители объемом 256 и 512 ГБ, 1 и 2 ТБ.
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Максимальная скорость последовательного чтения и записи составляет 3400 и 3000 МБ/с соответственно. Заявлено наличие SLC-кэша и DRAM-буфера. Silicon Power делает акцент на технологии RAID Engine, которая направлена на повышение стабильности работы и целостности данных при использовании накопителей в RAID-массивах.
Все накопители XD80 оснащаются дополнительным охлаждением — алюминиевая пластина, по данным компании, позволит на 20% снизить рабочие температуры диска, повысив стабильность его работы под нагрузкой.
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Стоимость на данный момент остается неизвестной, предполагается, что накопители XD80 получат доступную цену и станут отличным выбором в качестве хранилища для игровой библиотеки. Старт продаж намечен на май.
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