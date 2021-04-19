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Компания Silicon Power представила твердотельные накопители серии XD80. Эти модели позиционируются как решения для игровых систем, они обладают форм-фактором 2280, поддержкой интерфейса PCIe 3.0 и протокола NVMe версии 1.3. В линейке доступны накопители объемом 256 и 512 ГБ, 1 и 2 ТБ.

Максимальная скорость последовательного чтения и записи составляет 3400 и 3000 МБ/с соответственно. Заявлено наличие SLC-кэша и DRAM-буфера. Silicon Power делает акцент на технологии RAID Engine, которая направлена на повышение стабильности работы и целостности данных при использовании накопителей в RAID-массивах.

Источник: Silicon Power анонсы и реклама 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Скидка 30% на топовую механику от XPG! Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Все накопители XD80 оснащаются дополнительным охлаждением — алюминиевая пластина, по данным компании, позволит на 20% снизить рабочие температуры диска, повысив стабильность его работы под нагрузкой.

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Стоимость на данный момент остается неизвестной, предполагается, что накопители XD80 получат доступную цену и станут отличным выбором в качестве хранилища для игровой библиотеки. Старт продаж намечен на май.