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В непростой эпидемиологической ситуации сотрудники множества компаний были переведены на удаленную работу. Не всегда домашние условия способствуют продуктивной работе. Среди прочего, важно, чтобы рабочее пространство было удобным и функциональным.

Компания Liberty Games сообщила о создании концепции идеального офисного стола, призванного упростить работу из дома. Судя по всему, стол разработан для того, чтобы сотрудник как можно реже покидал свое рабочее место. Тут есть практически все:

кран с кипятком, чтобы можно было приготовить чай или кофе

солнечная лампа, способствующая выработке витамина D

встроенный планшет для заметок

встроенные динамики

массажер для ног с подогревом

встроенный холодильник

будильник с возможностью создания различных профилей и напоминаний

не забыли выдвижной стол для настольного тенниса «для развлечения в обеденное время»

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Не хватает туалета, как о таком можно было забыть, тем более, что стоимость «идеального» рабочего стола составляет 7995 фунтов стерлингов — это практически 840000 рублей.