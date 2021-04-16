Идеальный стол для работы из дома за 840000 рублей представил британский производитель мебели
В непростой эпидемиологической ситуации сотрудники множества компаний были переведены на удаленную работу. Не всегда домашние условия способствуют продуктивной работе. Среди прочего, важно, чтобы рабочее пространство было удобным и функциональным.
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Компания Liberty Games сообщила о создании концепции идеального офисного стола, призванного упростить работу из дома. Судя по всему, стол разработан для того, чтобы сотрудник как можно реже покидал свое рабочее место. Тут есть практически все:
- кран с кипятком, чтобы можно было приготовить чай или кофе
- солнечная лампа, способствующая выработке витамина D
- встроенный планшет для заметок
- встроенные динамики
- массажер для ног с подогревом
- встроенный холодильник
- будильник с возможностью создания различных профилей и напоминаний
- не забыли выдвижной стол для настольного тенниса «для развлечения в обеденное время»
Не хватает туалета, как о таком можно было забыть, тем более, что стоимость «идеального» рабочего стола составляет 7995 фунтов стерлингов — это практически 840000 рублей.
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