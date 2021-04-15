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Подразделение Xbox France в честь выхода большого обновления для Microsoft Flight Simulator разыгрывает интересные призы. Вероятно, конкурс не доступен для участников из других стран, но, несмотря на это, интересно взглянуть на самый необычный и ценный приз. Им является компьютер, уникальный корпус которого выполнен в виде двигателя самолета. Двигатель рассечен вдоль оси турбины, внутри установлены все компоненты системы. Корпус блестит на свету, если верить рендерам, будет ли он сделан из алюминия? На обратной стороне также нанесен большой логотип игры.

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Система включает следующие компоненты:

процессор Intel Core i7-11700K

материнскую плату GIGABYTE Z590 AORUS ELITE AX

видеокарту GIGABYTE GeForce RTX 3070

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Отличная конфигурация, которая позволит насладиться невероятной графикой и реалистичными пейзажами Microsoft Flight Simulator, но, вероятно, для 4K и максимальных настроек производительность видеокарты будет недостаточной.

Недавнее крупное обновление добавило в Microsoft Flight Simulator улучшенные карты Франции, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, которые выглядят потрясающе.

Источник: PCGamer, Twitter @XboxFR