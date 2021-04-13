AMD незаметно представила процессоры Ryzen 5000G с интегрированной графикой Vega
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Опасения подтвердились — новые модели первоначально будут доступны только в составе готовых систем, как в случае с Ryzen 4000G на базе Zen2 и 7-нм графики Vega. Возможность покупки производительных APU для самостоятельной сборки ПК может появиться только к концу года. До этого момента потребителям, которые не могут приобрести дискретную видеокарту в текущих условиях, для самостоятельной сборки нового ПК придется рассматривать APU Ryzen и Athlon на базе уже устаревших архитектур Zen/Zen+ и 12-нм графики.
AMD утверждает, что 8-ядерный процессор Ryzen 7 5700G будет быстрее Intel Core i7-10700 в среднем на 38% при создании контента, на 35% в задачах общего назначения и на 80% в вычислительной производительности. Производительность графики Vega 8 до 2,69 раз выше при сравнении с UHD 630. Сравнение с новейшими решениями конкурента на базе архитектуры Xe-LP компания не выполнила. Модели Ryzen 5 5600G и Ryzen 3 5300G сравниваются с Intel Core i5-10600 и Core i3-10300 соответственно и также оказываются существенно быстрее во всех аспектах.
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