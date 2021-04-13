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Как оказалось, компания PowerColor подготовила видеокарту Radeon RX 6900 XT Red Devil в версии Ultimate. На данный момент производитель не представил модель официально, но видеокарта уже находится на руках у рецензентов, которые и поделились первыми подробностями.

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Видеокарты Radeon RX 6900 XT Red Devil Ultimate основаны на отборных графических чипах Navi 21 XTXH, которые позволяют достичь гораздо более высоких тактовых частот. По сравнению с обычным вариантом Red Devil, который уже был существенно разогнан относительно референса, модели Ultimate получили на 130 МГц большую частоту для игрового режима и на 85 МГц большую максимальную частоту.





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Как отмечает ресурс HotHardware, графический чип Navi 21 XTXH содержит ряд оптимизаций для достижения стабильности на высоких частотах, в BIOS увеличен предел мощности, а программное обеспечение AMD теперь должно распознавать графические процессоры с большим потенциалом и разблокировать более высокие настройки тактовой частоты.

Ресурсу HotHardware удалось разогнать графический чип «на воздухе» до 2640 МГц, а представители Overclocking.com достигли 2750 МГц. Новый BIOS расширяет пределы энергопотребления графического процессора до 330 Вт, что позволило достичь 2850 МГц, но уже использовав жидкий азот. Вероятно, это еще не предел.

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Источник: VideoCardz, HotHardware, Overclocking.com