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Игровая консоль PlayStation 5 оборудована встроенным накопителем на 825 ГБ. Не малая часть этого объема занята операционной системой и пользователю доступно всего лишь 667 ГБ свободного пространства, которое с легкостью могут занять несколько больших современных игр.

Оригинальное фото: Unsplash реклама

Слот расширения M.2 для подключения NVMe накопителя до сих пор не работает. Возможно, задействовать его получится только летом, после того как Sony представит нужное обновление. На данный момент компания попыталась только частично решить проблему в новом апрельском обновлении.

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PlayStation 5 позволяла хранить обратно совместимые игры PlayStation 4 на внешних накопителях, но до текущего момента такой функционал был недоступен для игр PlayStation 5. С апрельским обновлением это ограничение будет устранено и пользователи смогут перемещать игры PlayStation 5 на внешний накопитель и обратно — на внутренний SSD консоли. Важно подчеркнуть, что обновление позволит только перемещать игры на внешний накопитель.

Играть в игры PlayStation 5 с внешнего диска невозможно, что объясняется глубокой оптимизацией игр под работу с твердотельными накопителями. Таким образом, польза от обновления заключается только в экономии времени при копировании игр с диска или их скачивании по сети, локальное копирование происходит быстрее.

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Источник: PlayStation.Blog