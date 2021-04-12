ARM процессор NVIDIA Grace обеспечит 10-кратный скачок производительности в вычислениях и задачах AI
На конференции GTC 2021 компания NVIDIA анонсировала Grace — первый в мире ARM процессор для ускорения вычислений «терабайтного масштаба». Процессор получил имя в честь Грейс Хоппер, пионера компьютерного программирования в США.
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Grace является нишевым продуктом, ориентированным на сегмент ускорения вычислений для самых масштабных моделей искусственного интеллекта. Производительность GRACE в 10 раз выше, чем у современных аналогов, что позволит полностью переосмыслить подход к решению задач с помощью AI.
В основе такого уровня производительности лежит:
- технология межсоединений NVIDIA NVLink 4-го поколения — совокупная пропускную способность между Grace и графическими ускорителями NVIDIA увеличена до 900 ГБ/с;
- подсистема памяти LPDDR5X — в 2 раза большая пропускная способность и в 10 раз лучшая энергоэффективность, по сравнению с памятью DDR4;
- унифицированная согласованность кеш-памяти с единым адресным пространством памяти — объединение системной памяти и HBM-памяти графического процессора для снижения трудоемкости программирования.
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Процессоры Grace дебютируют в составе суперкомпьютера ALPS от компании HPE в 2023 году. ALPS станет самым быстрым суперкомпьютером с производительностью около 20 экзафлопс и сможет решать сложнейшие задачи, в числе которых климатическое моделирование в масштабе всей планеты и квантовое моделирование.
Источник: NVIDIA GTC, NVIDIA
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