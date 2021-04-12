Ограничение обрабатываемых видеопотоков на потребительских видеокартах NVIDIA можно разблокировать
Недавно энтузиасты сделали возможным распределение ресурсов одной видеокарты NVIDIA потребительского класса сразу между несколькими виртуальными машинами. Ранее таким могли похвастаться только профессиональные решения для центров обработки данных (ЦОД). Похоже, что это не единственная функция профессиональных решений, которую можно разблокировать на видеокартах GeForce.
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Очередная модификация снимает ограничение на максимальное количество обрабатываемых видеопотоков. Профессиональные решения для ЦОД способны декодировать и кодировать десятки видеопотоков одновременно. Это востребовано множеством приложений, включая сервисы потоковой передачи видео.
В потребительских продуктах одновременное количество потоков кодирования NVENC видео ограничено до трех, декодирования NVDEC — до одного. Модификации, опубликованные на GitHub, позволяют обойти эти ограничения не только для кодировщиков, но и для NVFBC и NVIFR, необходимых для потоковой передачи и виртуализации. Патчи доступны не только для Linux-систем, но и для Windows.
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Источник: Tom's Hardware, GitHub
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