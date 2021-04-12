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На криптовалютной бирже Binance появились первые биржевые токены, они подкреплены акциями компании Tesla. Стоимость одной акции крупнейшего по рыночной капитализации автопроизводителя и стоимость одного биржевого токена TSLA равны.

Источник изображения: Unsplash реклама

Традиционные акции невозможно разделить на мелкие части. На момент написания новости, чтобы стать владельцем одной акции Tesla, необходимо потратить около 680 долларов США. Не каждый может это себе позволить. Биржевой токен обладает возможностью делиться на меньшие части. Сотая часть биржевого токена TSLA является минимальным размером сделки.

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Биржевые токены открывают возможности получения доходов для более широкой части населения — теперь нет необходимости покупать традиционные акции в полном объеме. Купив 0,01 TSLA владелец токена получает все основные преимущества акции и может получать доход.

Стоимость и расчет биржевых токенов осуществляется в стейблкоине Binance USD (BUSD), который привязан к доллару США и выпускается компанией Paxos на базе блокчейна Ethereum. В будущем пользователи Binance получат доступ к большему количеству токенов, добавление которых зависит от рыночного спроса.

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Источник: Binance Blog