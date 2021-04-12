В сеть попал рендер чипа NVIDIA Atlan с процессором Grace-Next и графикой Ampere-Next
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Рендер новой однокристальной системы NVIDIA оказался в руках ресурса VideoCardz. По представленной информации, перед нами SoC следующего поколения под кодовым именем Atlan. Отмечается, что NVIDIA до сих пор использует имена для своих чипов из франшизы «Аквамен». Система Orin, анонсированная в 2019 году, была названа в честь Орина — первого правителя Атлантиды. Система, представленная на рендере, названа в честь Атлана — отца Орина.
Предназначение Atlan — автомобильная промышленность. К сожалению, подробные характеристики чипа остаются неизвестными. Исходя из рендера, кристалл Atlan объединяет вычислительный процессор Grace-Next, графический процессор Ampere-Next и интегрированный блок обработки данных Bluefield. Похоже, что процессор в Atlan имеет 12 ядер, столько же, сколько и в Orin.
До официального анонса Atlan осталось совсем немного. Это произойдет сегодня на конференции GTC 2021, вступительная часть которой начнется сегодня в 18:30 по московскому времени (8:30 по тихоокеанскому времени).
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Источник: VideoCardz
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