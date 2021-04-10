Курс биткоина снова превысил 61000 долларов, а эфириум установил новый рекорд
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Утром биткоин начал активно расти впервые за месяц. Внезапный толчок позволил главной криптовалюте сломить сопротивление на отметке 60000 долларов США и в конечном итоге вплотную приблизиться к прошлому рекорду стоимости. На данный момент криптовалюта консолидировалась на отметке около 60500 долларов. За прошедшие сутки курс биткоина вырос почти на 5%, а коротких позиций было ликвидировано на сумму 398 млн. долларов (по данным Bybt). Взлет биткоина успел прокомментировать Илон Маск, написавший в Twitter « … скоро на Луну».
Одновременно с этим курс Ethereum вырос на те же 4,5…5% за день, консолидировавшись на отметке около 2160 долларов после того, как он достиг нового максимума в 2198 долларов. За счет роста криптовалют общая капитализация рынка вновь превысила 2 трлн. долларов.
Стоит отметить и токен биржи Binance, который установил новый рекорд стоимости на отметке около 480 долларов. За последние 24 часа ее рост составил 14%, а за две недели криптовалюта выросла практически на 90%.
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