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Дефицит графических чипов вынудил возобновить производство GeForce RTX 2060 и GTX 1050 Ti, в ближайшее время к ним присоединится и GTX 1650. Возможно, возвращение в продажу устаревших видеокарт на этом не закончится. Занимательная история, появившаяся на форуме корейского ресурса QuazarZone, позволяет предположить, что в скором времени на полках магазинов появится флагман поколения Pascal — GTX 1080 Ti.

Серийный номер новой GTX 1080 Ti 2021 года

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Как сообщает пользователь QuazarZone, недавно его GTX 1080 Ti от EVGA вышла из строя. Видеокарта все еще находилась на гарантии и отправилась в компанию EVGA для замены. Мечты получить GeForce RTX 30-серии разрушились, когда производитель прислал в качестве замены новую GTX 1080 Ti — модель была произведена в 2021 году. Случай не единичен, еще один пользователь форума столкнулся с аналогичной ситуацией, также получив от EVGA новую GTX 1080 Ti.

У производителя могли остаться старые компоненты для производства и новые видеокарты были изготовлены специально для замены. Либо поставки графических чипов GP102 от NVIDIA возобновились и флагман, представленный 4 года назад, вновь вернется для противостояния с современным средним сегментом.

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Источник: Wccftech, QuazarZone