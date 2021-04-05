Количество ETH на биржах достигло 20-месячного минимума
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Данные аналитической платформы Glassnode, опубликованные накануне в Twitter, демонстрируют, что за прошедшие сутки с криптовалютных бирж было выведено Ethereum на сумму около 560 миллионов долларов. Сегодня количество Ethereum на биржах снизилось до 14,6 миллионов, что является минимумом за последние 20 месяцев. В последний раз аналогичная ситуация наблюдалась в середине 2019 года, тогда ETH торговался на уровне 220 долларов за монету. Уменьшение количества Ethereum на биржах теоретически должно привести к росту спроса на актив.
Уменьшается популяция китов: количество кошельков с более чем 1000 ETH достигло трехлетнего минимума, количество кошельков, содержащих более 100 монет, достигло 20-месячного минимума. Киты Ethereum могут продавать свои активы, но с большей вероятностью крупные держатели перемещают ETH в холодные кошельки для получения прибыли в долгосрочной перспективе, также популярны вложения ETH в протоколы децентрализованного финансирования (DeFi).
Источник: Twitter @glassnodealerts, Decrypt
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