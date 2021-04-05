Система охлаждения странной видеокарты от GIGABYTE получила треугольный профиль
Испанское представительство бренда AORUS компании GIGABYTE опубликовало в Twitter концепт неизвестной видеокарты с необычной системой охлаждения. Радиатор системы состоит из двух секций. Одна из секций располагается в плоскости, параллельной печатной плате, другая — в перпендикулярной. Секции соединяются тепловыми трубками, образуя Г-образную конструкцию, на которую под углом установлен кожух с двумя вентиляторами. Профиль всей конструкции образует треугольник.
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На изображении явно присутствует не настоящая модель, это подчеркивает наличие трех 8-контактных разъемов питания, которые, как отмечает VideoCardz, не соответствуют стандарту, а также устаревший видеовыход DVI.
Сообщение не содержит каких-либо пояснений, неизвестно, является ли система охлаждения старым концептом, обнаруженным в архивах, или это действительно ранний вариант конструкции, которая может дойти до стадии производства. В любом случае ее смысл не совсем понятен. Если бы система охлаждения занимала не более двух слотов расширения, то, возможно, она была бы эффективна при плотной установке нескольких видеокарт.
Источник: VideoCardz, Twitter @aorus_es
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