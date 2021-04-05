Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Испанское представительство бренда AORUS компании GIGABYTE опубликовало в Twitter концепт неизвестной видеокарты с необычной системой охлаждения. Радиатор системы состоит из двух секций. Одна из секций располагается в плоскости, параллельной печатной плате, другая — в перпендикулярной. Секции соединяются тепловыми трубками, образуя Г-образную конструкцию, на которую под углом установлен кожух с двумя вентиляторами. Профиль всей конструкции образует треугольник.

На изображении явно присутствует не настоящая модель, это подчеркивает наличие трех 8-контактных разъемов питания, которые, как отмечает VideoCardz, не соответствуют стандарту, а также устаревший видеовыход DVI.

анонсы и реклама Rocket Lake в Compeo.ru i5 11600K в Ситилинке RTX 3070 в Compeo дешевле чем везде Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены -30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь Много RTX 6700XT поступило в продажу

Сообщение не содержит каких-либо пояснений, неизвестно, является ли система охлаждения старым концептом, обнаруженным в архивах, или это действительно ранний вариант конструкции, которая может дойти до стадии производства. В любом случае ее смысл не совсем понятен. Если бы система охлаждения занимала не более двух слотов расширения, то, возможно, она была бы эффективна при плотной установке нескольких видеокарт.

Источник: VideoCardz, Twitter @aorus_es