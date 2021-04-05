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Lenovo активно готовится к презентации флагманского игрового смартфона Legion 2 Pro на базе платформы Qualcomm Snapdragon 888. Компания раскрывает все больше подробностей и сегодня они коснулись системы охлаждения.

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Практически все современные производительные смартфоны оснащаются системами активного охлаждения, которые с каждым новым поколением становятся все технологичнее. Чтобы сделать компактную систему эффективной, производители применяют современные материалы и технологии, недавно даже сообщалось о первой в мире системе с тройным фазовым переходом рабочего вещества. Lenovo выбрала несколько другой путь и первой в мире представила смартфон с двумя встроенными вентиляторами.

Генеральный директор подразделения мобильных телефонов Lenovo в Китае сообщил, что такая конструкция позволила оптимизировать потоки воздуха и снизить шум. В сочетании со специально разработанной испарительной системой второе поколение смартфонов Lenovo Pro претендует стать одним из лучших по отводу тепла. Недостатком является высокая стоимость, сложность исследований и разработок.

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Источник: Weibo 1, 2