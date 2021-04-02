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Чтобы удовлетворить потребности производителей игровых консолей, AMD, по слухам, выделила около 80% доступных ей мощностей TSMC на производство специализированных чипов для PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Это привело к сокращению поставок процессоров и задержало выход на рынок новые гибридные APU, которые, судя по ситуации с распространением инженерных образцов, уже давно готовы.

Как сообщает MyDrivers со ссылкой на оператора цифровой платформы управления цепочками поставок ChannelGate, компания AMD недовольна итогами первого квартала 2021 года, поэтому во втором квартале объемы поставок процессоров будут увеличены на 20%. Приведенная информация в первую очередь актуальна для рынка Китая, но, вероятно, ситуация изменится в лучшую сторону во всем мире.

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Больше всего чувствуется нехватка гибридных процессоров, на которые повысился спрос из-за дефицита дискретных видеокарт. Модели Ryzen 3200G и 3400G постепенно исчезают из продажи, а сроки выхода APU серии 5000G до сих пор неизвестны.

Источник: MyDrivers