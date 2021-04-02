SK Hynix получила разрешение на строительство огромного производственного кластера DRAM
Правительство Южной Кореи, по информации местных СМИ, одобрило строительство производственного кластера SK Hynix в 50 км от столицы страны. Огромный комплекс площадью 4,15 млн квадратных метров требовал длительной процедуры согласования. Для строительства объекта SK Hynix выделит рекордные 106 млрд долларов США — более чем в 5 раз больше недавних грандиозных инвестиций Intel в новое производство, отмечает ComputerBase.
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Для строительства была выбрана площадка в Йонъине, где к 2025 году должны быть построены и запущены в эксплуатацию 4 завода с приближающимся к 800000 месячным объемом выпуска полупроводниковых пластин для нужд производства DRAM. Завод будет оснащен передовым оборудованием и полностью подготовлен к производству DRAM нового поколения.
Кластер в Йонъине станет центром производства DRAM, на 30 км южнее, в городе Ичхон, расположится центр исследований и разработок SK Hynix. Наряду с этим комплекс в Чхонджу будет производственным центром флеш-памяти NAND.
Источник: ComputerBase, Yonhap
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