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Среди материнских плат компании MSI модели ACE и GODLIKE из серии MEG являются самыми продвинутыми решениями премиального класса. Как стало известно, MSI планирует представить недавно выпущенную модель MEG Z590 ACE в «золотом» исполнении Gold Edition.

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Официально компания еще не сообщила об этом, а по информации, известной из неофициальных источников, MEG Z590 ACE Gold Edition технически и по комплектации не должна отличаться от стандартного варианта. Изменения касаются только дизайна, который, несмотря на название, преимущественно стилизован под матовый алюминий. Золотую отделку можно заметить лишь на логотипе и надписях, расположенных на декоративных элементах и системе охлаждения.

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Стандартный вариант MEG Z590 ACE основательно подготовлен для работы с флагманами новой линейки процессоров Intel Rocket lake-S: 16 питающих фаз, усиленная печатная плата из 8 слоев с повышенным содержанием меди и набор фирменных технологий MSI, способствующих стабильной работе при разгоне. Также к ключевым особенностям относят наличие сетевого адаптера стандарта 2.5G, WiFi-6E и двух разъемов Thunderbolt 4.

Источник: VideoCardz, Twitter @momomo_us