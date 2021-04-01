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Автор YouTube канала Captains Workspace основательно подготовился к 1 апреля, чтобы впервые представить новейшие видеокарты GeForce RTX 4000-серии от NVIDIA. По одной из версий инсайдеров, следующая серия видеокарт NVIDIA могла быть основана на чиплетной микроархитектуре Hopper. Исходя из обзора, это действительно так. Графический процессор новейшей RTX 4090 объединяет 4 чиплета и соседствует с 48 ГБ видеопамяти GDDR7.

В общей совокупности графический процессор содержит 18000 CUDA ядер, энергопотребление видеокарты достигает 1 кВт. Для дополнительного питания используется два коннектора, подключаемых напрямую к розетке. Это позволяет не задумываться о мощности блока питания и необходимости его обновления.

Источник: Captains Workspace YouTube анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 6700XT в Ситилинке - смотри цену 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

Система охлаждения повторяет дизайн 3000-серии Founders Edition, но она стала существенно крупнее и оснащена 12 вентиляторами, которые создают мощнейший воздушный поток. Печатная плата видеокарты выглядит внушительно, в глаза бросаются 26 фаз питания, которые способствуют стабильной работе графического процессора на частоте свыше 2 ГГц.

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Первые тесты показывают двукратное преимущество по сравнению с GeForce RTX 3090 предыдущего поколения. Однако RTX 4090 не является флагманом новой линейки, эту позицию занимает RTX 4090 Ti, но ее тестирование пока невозможно из-за технических проблем.



