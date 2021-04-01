В сети появился первый обзор GeForce RTX 4090 с чиплетным дизайном графического процессора
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Автор YouTube канала Captains Workspace основательно подготовился к 1 апреля, чтобы впервые представить новейшие видеокарты GeForce RTX 4000-серии от NVIDIA. По одной из версий инсайдеров, следующая серия видеокарт NVIDIA могла быть основана на чиплетной микроархитектуре Hopper. Исходя из обзора, это действительно так. Графический процессор новейшей RTX 4090 объединяет 4 чиплета и соседствует с 48 ГБ видеопамяти GDDR7.
В общей совокупности графический процессор содержит 18000 CUDA ядер, энергопотребление видеокарты достигает 1 кВт. Для дополнительного питания используется два коннектора, подключаемых напрямую к розетке. Это позволяет не задумываться о мощности блока питания и необходимости его обновления.
Система охлаждения повторяет дизайн 3000-серии Founders Edition, но она стала существенно крупнее и оснащена 12 вентиляторами, которые создают мощнейший воздушный поток. Печатная плата видеокарты выглядит внушительно, в глаза бросаются 26 фаз питания, которые способствуют стабильной работе графического процессора на частоте свыше 2 ГГц.
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Первые тесты показывают двукратное преимущество по сравнению с GeForce RTX 3090 предыдущего поколения. Однако RTX 4090 не является флагманом новой линейки, эту позицию занимает RTX 4090 Ti, но ее тестирование пока невозможно из-за технических проблем.
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