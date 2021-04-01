Дефицит видеокарт и рост цен продлится как минимум до конца 2021 года
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Ожидается, что поставки видеокарт останутся ограниченными до конца года и все основные производители продолжат повышать цены. Спрос на видеокарты не прекращает расти, цены увеличиваются каждую неделю, продавцы для стимулирования продаж по всем направлениям продают видеокарты только в комплекте с материнскими платами, оперативной памятью или другими комплектующими. На фоне этого производители ожидают рекордных доходов за первый квартал 2021 года.
На этот раз традиционного спада спроса в первом квартале не будет, MSI ожидает, что выручка компании достигнет максимума. GIGABYTE, прибыль которой уже выросла на 125% в 2020 году, с оптимизмом ждет итогов первого квартала и прогнозирует стабильно высокий уровень спроса во втором квартале. Компания ASUS, которая уже повысила цены на видеокарты, планирует в ближайшие месяцы повторное повышение, поскольку поставки по всему миру продолжают сокращаться.
Очевидно, что NVIDIA также ожидает рекордно высокой выручки от продаж «игровых» видеокарт GeForce RTX 30-серии и специализированной линейки для майнинга CMP HX. Недавно Hut 8 потратила на ускорители CMP около $30 млн, по различным оценкам, компания разом выкупила 60% доступных на тот момент моделей.
Источник: HardwareTimes, DigiTimes
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