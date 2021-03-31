Опубликован список бесплатных игр PlayStation Plus на апрель
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На этот раз появление очередного списка бесплатных игр PlayStation Plus затянулось до конца марта. В прошлом месяце подписчики сервиса могли пройти 5 игр, доступ к ним сохраняется до 5 апреля. С 6 апреля по 3 мая открывается доступ к новому набору, который объединяет тематика борьбы за выживание: Oddworld: Soulstorm, Days Gone и Zombie Army 4: Dead War.
Oddworld: Soulstorm — это продолжение платформера Oddworld: New 'n' Tasty в котором главный герой по имени Эйб, представитель инопланетной расы Мудоконов, продолжит борьбу с Моллуком — злобным глюкконом поработителем. Игра доступна эксклюзивно для владельцев PlayStation 5.
В приключенческом боевике Days Gone «Жизнь после» игроку предстоит оказаться на месте байкера Дикона Сент-Джона, который пытается выжить в мире после глобальной пандемии, уничтожившей практически все население земного шара. Days Gone отличная игра с атмосферным открытым миром, интересной системой модификаций оружия и верного железного коня, увлекательным геймплеем и отличным саундтреком.
Завершает тройку Zombie Army 4: Dead War — безумный экшен от студии Rebellion Developments, разработчиков Sniper Elite 4. В Zombie Army игроку предстоит в одиночку или в команде до 4 игроков противостоять восставшим толпам зомби-солдат.
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Источник: PlayStation Blog
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