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В последние месяцы работа фабрик полупроводниковой отрасли неоднократно нарушалась из-за природных катаклизмов и различных производственных инцидентов. Совсем недавно японская фабрика Renesas существенно пострадала от пожара и была вынуждена как минимум на месяц остановить одну из самых передовых производственных линий. В условиях жесткого дефицита электронных компонентов все эти события существенно ухудшают ситуацию на рынке.

Сегодня СМИ сообщили о пожарной тревоге на фабрике TSMC 12B и срабатывании системы пожаротушения углекислым газом. Фабрика 12B в индустриальном парке Синьчжу занимается производством 12-дюймовых пластин, на территории фабрики также располагается исследовательский центр. TSMC один из крупнейших контрактных производителей, его мощности полностью загружены и любой инцидент может привести к катастрофическим последствиям для отрасли.

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Новость вызвала серьезную обеспокоенность. По информации, известной на текущий момент, пожарная тревога сработала из-за перегрева и задымления распределительного щита. Пострадал один сотрудник, отравившийся углекислым газом, ему оказана помощь и сейчас он находится в сознании. О повреждении оборудования производственной линии пока не сообщается. По предварительным данным, воздействие незначительно и не приведет к остановке производства.

Источник: MyDrivers, TechNews