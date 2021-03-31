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Международный день резервного копирования данных отмечается 31 марта. Сегодня можно найти интересные предложения от разработчиков ПО для создания резервных копий системы и ее восстановления. Компания AOMEI проводит промо-акции со скидками и бесплатными подарками. Конечно, большинство из нас интересуют бесплатные предложения — тут AOMEI подготовила неплохой сюрприз.

Можно бесплатно получить для личного некоммерческого использования лицензию на профессиональную версию программы AOMEI Backupper 6.4. Срок действия лицензии 1 год. Никаких особых требований выполнять не нужно, 🔗 посетите страницу промо-акции, скачайте архив с программой и лицензионным ключем, который необходимо активировать до 2 апреля. На этой же странице владельцы мобильных устройств от компании Apple могут бесплатно получить AOMEI MBackupper Pro, а для нуждающихся в облачном резервном копировании подготовлено специальное предложение на сервисе AOMEI CBackupper.

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В AOMEI Backupper Pro кроме стандартной возможности резервного копирования и клонирования системы, дисков, разделов доступны несколько вариантов синхронизации папок, а также инструменты для: анализа системы и резервных копий, создания загрузочного носителя, создания среды восстановления, для входа в которую будет добавлена запись в загрузочную область диска. Вход в среду восстановления будет доступен в загрузочном меню вместе с установленными операционными системами.