Вилли Ву считает безумием продажу биткоина по текущей цене
Известный аналитик криптовалютного рынка, Вилли Ву, стал гостем очередного подкаста What Bitcoin Did. В процессе беседы Ву отметил, что криптовалютная индустрия переживает очередную фазу бычьего роста, которая обычно длится около трех лет. Соответственно, 2021 год — основная фаза роста и, по мнению специалиста, в этом году нас еще ожидает взрывное ускорение роста курса биткоина.
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Курс главной криптовалюты достигнет небывалых рекордов, поэтому Ву считает безумием продавать биткоин сейчас и продолжает увеличивать свои длинные позиции, отмечая, что цена биткоина находится сейчас «на дне». Свои слова Вилли Ву также подкрепляет статистикой биржи Coinbase, которая указывает на постоянную покупку биткоинов с последующим выводом криптовалюты на холодные кошельки.
Вилли Ву признает, что текущий цикл биткоина полностью отличается от предыдущих благодаря выходу на рынок множества новых участников. Среди них крупные институциональные инвесторы, вкладывающие в биткоин сотни миллиардов долларов. Не исключено, что на этот раз период роста будет аномальным — биткоин войдет в стадию суперцикла.
Источник: What Bitcoin Did
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