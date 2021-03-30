Xiaomi подтвердила создание бизнеса по производству электромобилей
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Сегодня Xiaomi наконец-то официально объявила о создании бизнеса по производству умных электромобилей. Совет директоров Xiaomi официально одобрил этот шаг, соответствующее заявление было сделано на Гонконгской фондовой бирже. Xiaomi планирует создать дочернюю компанию со 100% участием и переложить на нее все задачи производства электромобилей.
Первоначальные инвестиции в производство электромобилей составят 1,5 миллиарда долларов, ожидаемые инвестиции в течение следующих 10 лет составят 10 миллиардов долларов. Лэй Цзюнь, главный исполнительный директор Xiaomi Group, также будет выступать в качестве главного исполнительного директора автомобильного бизнеса. С официальным заявлением можно ознакомиться на его странице в Weibo.
Официальные страницы Xiaomi в социальных сетях сообщают о больших переменах, ожидающих компанию этой весной. Xiaomi должна представить новый план развития. Некоторые подробности Лэй Цзюнь обещал раскрыть сегодня на официальной пресс-конференции.
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