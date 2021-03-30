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Сегодня Xiaomi наконец-то официально объявила о создании бизнеса по производству умных электромобилей. Совет директоров Xiaomi официально одобрил этот шаг, соответствующее заявление было сделано на Гонконгской фондовой бирже. Xiaomi планирует создать дочернюю компанию со 100% участием и переложить на нее все задачи производства электромобилей.

Первоначальные инвестиции в производство электромобилей составят 1,5 миллиарда долларов, ожидаемые инвестиции в течение следующих 10 лет составят 10 миллиардов долларов. Лэй Цзюнь, главный исполнительный директор Xiaomi Group, также будет выступать в качестве главного исполнительного директора автомобильного бизнеса. С официальным заявлением можно ознакомиться на его странице в Weibo.

Источник: Лэй Цзюнь в Weibo (Google переводчик) анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Официальные страницы Xiaomi в социальных сетях сообщают о больших переменах, ожидающих компанию этой весной. Xiaomi должна представить новый план развития. Некоторые подробности Лэй Цзюнь обещал раскрыть сегодня на официальной пресс-конференции.