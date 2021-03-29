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Несмотря на достаточно высокое энергопотребление и тепловыделение процессоров Intel нескольких последних поколений, модели с низким уровнем TDP в ассортименте компании есть. Например, 8-ядерный Core i7-10700TE с тепловым пакетом 35 Вт может временно повышать частоту до 4,4 ГГц при базовом ее значении 2,0 ГГц. Отличный вариант для компактной и производительной рабочей станции, а благодаря компании AAEON такой компьютер можно носить в кармане.

Материнская плата GENE-CML5, одна из новинок AAEON, обладает размерами, сопоставимыми с 3,5 дюймовым жестким диском: 101,7×146 мм. Плата доступна в вариантах с чипсетами Intel Q470/E и H420E, а среди поддерживаемых процессоров присутствуют модели Core i7-10700TE, i5-10500TE, i3-10100TE. К сожалению, поддержка Core i9 не упоминается, хотя и этот 10-ядерный процессор существует в исполнении с TDP 35 Вт. Вероятно, поддержка ограничена максимальной рабочей температурой платы 60°C.

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Предусмотрены видеовыходы D-SUB, DP и LVDS, двойная гигабитная сеть Intel, два слота памяти DDR4 SO-DIMM (до 64 ГБ), пара SATA3.0 и один M.2 2280, высокоскоростные USB 3.2 Gen2, USB 2.0, поддерживается HD аудио. Все это делает GENE-CML5 отличным выбором для широкого спектра систем, вплоть до высокопроизводительных производственных терминалов.

Источник: AAEON через hermitage akihabara