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Энтузиасты соревнуются не только в запуске легендарной игры DOOM на различных устройствах. Новый тренд — майнинг на устаревших игровых приставках. Помните ли вы Game Boy, портативную консоль от компании Nintendo, которая появилась в 1989 году. Это устройство с монохромным дисплеем, процессором, работающим на частоте 4,2 МГц, и 8 килобайтами оперативной памяти. Да, Game Boy может майнить биткоины!

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Конечно, все не так просто, но пользователю YouTube канала stacksmashing удалось успешно адаптировать игровую консоль. Для этого понадобился портативный компьютер Raspberry Pi Pico, который выполнял роль моста для подключения консоли к интернету. Затем нужно поработать над установкой программного обеспечения и специальной версии майнера ntgbtminer, что достаточно подробно описывается в видео.





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Когда все условия будут выполнены, портативная игровая консоль Nintendo Game Boy позволит майнить биткоины на скорости 0,8 хэша в секунду. Для сравнения, ASIC майнер Antminer S19 Pro от компании Bitmain способен выдавать 110 терахешей в секунду — в 138 триллионов раз больше. Потребуется вечность, чтобы добыть 1 биткоин с помощью Game Boy.