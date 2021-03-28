Майнинг биткоинов успешно запустили на портативной игровой консоли 1989 года
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Энтузиасты соревнуются не только в запуске легендарной игры DOOM на различных устройствах. Новый тренд — майнинг на устаревших игровых приставках. Помните ли вы Game Boy, портативную консоль от компании Nintendo, которая появилась в 1989 году. Это устройство с монохромным дисплеем, процессором, работающим на частоте 4,2 МГц, и 8 килобайтами оперативной памяти. Да, Game Boy может майнить биткоины!
Конечно, все не так просто, но пользователю YouTube канала stacksmashing удалось успешно адаптировать игровую консоль. Для этого понадобился портативный компьютер Raspberry Pi Pico, который выполнял роль моста для подключения консоли к интернету. Затем нужно поработать над установкой программного обеспечения и специальной версии майнера ntgbtminer, что достаточно подробно описывается в видео.
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Когда все условия будут выполнены, портативная игровая консоль Nintendo Game Boy позволит майнить биткоины на скорости 0,8 хэша в секунду. Для сравнения, ASIC майнер Antminer S19 Pro от компании Bitmain способен выдавать 110 терахешей в секунду — в 138 триллионов раз больше. Потребуется вечность, чтобы добыть 1 биткоин с помощью Game Boy.
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