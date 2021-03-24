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В начале февраля стало известно, что автомобилестроительная компания Tesla приобрела биткоин на сумму 1,5 миллиарда долларов. Глава компании, Илон Маск, сообщил, что вскоре Tesla начнет принимать криптовалюту в качестве оплаты, не уточняя точные сроки обновления платежных сервисов. Спустя полтора месяца сервис начинает свою работу для жителей США. «Теперь вы можете купить Tesla за биткоины», — сообщил Илон Маск в своем Twitter. Специалист подтвердил, что в этом году сервис станет доступен и за пределами США.

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Что особенно интересно, Tesla напрямую принимает биткоин без конвертации криптовалюты в фиат. Для этого используется специально подготовленная система, построенная на базе программного обеспечения компании с открытым исходным кодом и работающая напрямую с узлами сети биткоина. На сайте компании Tesla пока не замечено каких-либо изменений, стоимость электромобилей пока все еще отображается в долларах, возможно, позже к ней добавиться и эквивалент в биткоинах.