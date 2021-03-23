Microsoft является претендентом на покупку Discord за $10 млрд
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По сообщению изданий Bloomberg и VentureBeat, Microsoft готова приобрести Discord за $10 млрд. Discord — разработчик одноименной бесплатной коммуникационной платформы с более чем 100 миллионами активных пользователей в месяц.
Для многих эта новость может стать неожиданной. Discord стремительно развивающийся сервис, который за достаточно короткое время превратился из ориентированной на игровое сообщество чат платформы в многофункциональную платформу для общения. Продажа Discord превратит независимый сервис, обслуживающий множество сообществ, в платформу, которая будет привязана к конкретной материнской компании. Это может изменить вектор развития сервиса, привязать его к возможностям другой платформы и ограничить функциональность.
Отмечается, что сделка неизбежна. Discord все еще ведет переговоры с потенциальными покупателями, но соглашение с одним из них уже заключено и компания перешла на окончательную стадию сделки. Все стороны отказываются от комментариев, поэтому остается надеяться, что Discord все-еще может остаться независимым.
Для Microsoft приобретение Discord является отличной сделкой, позволяющей продолжить расширение игрового бизнеса, внедрить Discord в подписку Xbox Game Pass, интегрировать сервис в игровую экосистему Xbox и Windows.
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Источник: Bloomberg, VentureBeat
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