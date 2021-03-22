PowerColor подтвердила подготовку видеокарт Radeon RX 6700 с 6 ГБ видеопамяти
Ранее в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) различными производителями были зарегистрированы модели Radeon RX 6700 с 6 и 12 ГБ памяти. Не все модели, проходящие регистрацию в ЕЭК, появляются в продаже, поэтому не было абсолютной уверенности в появлении на рынке 6 ГБ версий RX 6700, особенно с учетом того, что компания AMD акцентирует внимание на преимуществе 6000-серии Radeon RX за счет большего объема видеопамяти.
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Модели Radeon RX 6700 6 ГБ все-таки появятся. Это подтверждается снимками модели Fighter от PowerColor, которые компания по случайности опубликовала раньше срока на странице XT версии. Несмотря на вдвое меньший объем видеопамяти, информация на упаковке видеокарты все еще говорит о предназначении модели для игр в разрешении 1440p.
PowerColor RX 6700 Fighter — это модель начального уровня. Видеокарта, похоже, использует ту же систему охлаждения, что и вариант XT, и тот же графический процессор NAVI 22 в исполнении B. AMD официально не сообщала, когда модели RX 6700 появятся в продаже. Вероятно, это произойдет в ближайшее время, поскольку в новом драйвере Adrenalin 21.3.1 поддержка RX 6700 уже есть.
Источник: PowerColor, Techpowerup, VideoCardz
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