Раскрыты ключевые особенности процессоров Intel Alder Lake и платформы LGA1700
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Процессоры Intel Alder Lake должны появиться в конце этого года. Долгожданное поколение будет основано на 10-нм техпроцессе и совершенно новой архитектуре с большими и малыми ядрами. С информацией о наиболее важных особенностях настольных и мобильных представителей Alder Lake можно ознакомиться на просочившихся в сеть слайдах, опубликованных ресурсом VideoCardz.
Intel заявляет о повышении однопоточной производительности на 20% благодаря новой архитектуре производительных ядер Golden Cove. В многопоточных нагрузках процессоры Alder Lake будут вдвое быстрее за счет кластера эффективных ядер Gracemont, встроенного аппаратного планировщика и алгоритма парковки. На слайде представлена блок-схема нового процессора, которая подтверждает, что флагман 12-го поколения предложит 8 больших ядер Golden Cove и 8 малых ядер Gracemont.
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Alder Lake будет одновременно поддерживать два поколения PCI Express и оперативной памяти DDR/LPDDR: 4 и 5. Процессоры для настольных ПК будут поддерживать двухканальную память DDR5-4800 и DDR4-3200. Поддержку DDR5 обеспечат материнские платы высокого класса на базе чипсета Z690, более дешевые варианты будут полагаться на DDR4.
Что касается выделенных линий PCI Express, то в новых ЦП встроены 16 линий PCIe 5-го поколения, а также 4 линии 4-го поколения. Сам чипсет обеспечит поддержку PCIe 4 и 3 поколения. Обновление коснется и шины Direct Media Interface (DMI).
Источник: VideoCardz
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