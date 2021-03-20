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На японской фабрике №3 одного из крупнейших производителей автомобильных чипов, компании Renesas, произошел пожар. По сообщению Bloomberg, возгорание удалось устранить и специалисты пытаются оценить последствия инцидента. Пожар мог затронуть чистые комнаты — важнейшие помещения, где происходит основной процесс производства и где сосредоточено высокоточное дорогостоящее оборудование. Если эта информация подтвердится, то Renesas может на долгое время остановить одну из ведущих площадок, на которой производятся полупроводниковые пластины диаметром 12 дюймов.

Это усугубит ситуацию на рынке, особенно с учетом простоя фабрик NXP и Infineon, расположенных в Техасе, пострадавшем от аномальной для региона погоды. Некоторые автопроизводители в условиях дефицита уже стали лишать автомобили различных электронных модулей. Например, как недавно стало известно Reuters, General Motors были вынуждены лишить крупные пикапы модулей экономии топлива.

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На территории пострадавшей фабрики Renesas располагались производственные цеха кварцевых генераторов, принадлежащие компании Asahi Kasei. Как сообщает издание Daily Korea, они были уничтожены пожаром.

Источник: Bloomberg, Reuters, Korea Digital Daily