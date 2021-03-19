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В Пакистане будут строить майнинговые фермы на гидроэлектростанциях

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Пакистан планирует построить два крупных пилотных крипто-проекта в провинции Хайбер-Пахтунхва. Как сообщает ресурс Reurers, широкое признание криптовалют, рост рынка цифровых активов, огромные инвестиции в эту сферу склоняют правительство Пакистана пересмотреть свое отношение к криптовалютам и приступить к продвижению новой программы в области цифровых активов. Программа должна предоставить четкий план для легализации сектора и его официального открытия для инвестиций.

Автор оригинального фото Marcus Ganahl, Unsplash

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В рамках пилотного проекта две крупные фермы для майнинга криптовалют будут построены на гидроэлектростанциях. Пакистан обладает огромным потенциалом в области возобновляемой энергетики, в частности, Хайбер-Пахтунхва — гористый регион, богатый водными ресурсами и привлекательный для строительства гидроэлектростанций.

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Майнинг на гидроэлектростанциях — это достаточно интересное решение, которое, с одной стороны, позволит обеспечить бесперебойную подачу энергии, низкий тариф и, возможно, даже эффективное косвенное охлаждение, использующее речную воду. С другой стороны, майнинг позволит привлечь в регион дополнительный доход и стимулировать его развитие. Проект уже заинтересовал инвесторов.

Источник: Reuters

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