В Пакистане будут строить майнинговые фермы на гидроэлектростанциях
Пакистан планирует построить два крупных пилотных крипто-проекта в провинции Хайбер-Пахтунхва. Как сообщает ресурс Reurers, широкое признание криптовалют, рост рынка цифровых активов, огромные инвестиции в эту сферу склоняют правительство Пакистана пересмотреть свое отношение к криптовалютам и приступить к продвижению новой программы в области цифровых активов. Программа должна предоставить четкий план для легализации сектора и его официального открытия для инвестиций.
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В рамках пилотного проекта две крупные фермы для майнинга криптовалют будут построены на гидроэлектростанциях. Пакистан обладает огромным потенциалом в области возобновляемой энергетики, в частности, Хайбер-Пахтунхва — гористый регион, богатый водными ресурсами и привлекательный для строительства гидроэлектростанций.
Майнинг на гидроэлектростанциях — это достаточно интересное решение, которое, с одной стороны, позволит обеспечить бесперебойную подачу энергии, низкий тариф и, возможно, даже эффективное косвенное охлаждение, использующее речную воду. С другой стороны, майнинг позволит привлечь в регион дополнительный доход и стимулировать его развитие. Проект уже заинтересовал инвесторов.
Источник: Reuters
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