Давние проблемы с поиском и проводником Windows 10 исправлены в новой предварительной сборке 21H1
Инструменты, службы поиска, индексации, взаимодействие с проводником при поиске в Windows 10 и сам проводник периодически вызывают проблемы, которые выражаются в высокой нагрузке на диск, оперативную память или процессор, а кто-то сталкивается одновременно со всем этим.
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Как сообщает ресурс Windows Latest, Microsoft внесла долгожданные исправления старых ошибок в очередную сборку Windows 10 21H1. Пользователи столкнулись с нарушением работы встроенного в проводник Windows файлового поиска после осенних обновлений в далеком 2019 году, которые должны были ускорить поиск, но что-то пошло не так.
Первые исправления были выпущены только в мае 2020 года, но они помогли далеко не всем — работа с поиском в проводнике приводила к чрезмерному поглощению ресурсов процессом explorer.exe. Проблемы удалось решить только в новом накопительном обновлении для сборки Windows 10 21H1 (19043.899) в программе предварительной оценки.
Пакет исправлений ограничит потребление explorer.exe оперативной памяти, а также восстановит нормальную работу фильтров поиска, функциональность которых была нарушена. Не все недочеты были устранены, одна редкая проблема все еще остается нерешенной.
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Источник: Windows Latest
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