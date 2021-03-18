Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Инструменты, службы поиска, индексации, взаимодействие с проводником при поиске в Windows 10 и сам проводник периодически вызывают проблемы, которые выражаются в высокой нагрузке на диск, оперативную память или процессор, а кто-то сталкивается одновременно со всем этим.

реклама

Как сообщает ресурс Windows Latest, Microsoft внесла долгожданные исправления старых ошибок в очередную сборку Windows 10 21H1. Пользователи столкнулись с нарушением работы встроенного в проводник Windows файлового поиска после осенних обновлений в далеком 2019 году, которые должны были ускорить поиск, но что-то пошло не так.

анонсы и реклама RTX 3070 <b>намного дешевле чем везде</b> в Compeo.ru RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Первые исправления были выпущены только в мае 2020 года, но они помогли далеко не всем — работа с поиском в проводнике приводила к чрезмерному поглощению ресурсов процессом explorer.exe. Проблемы удалось решить только в новом накопительном обновлении для сборки Windows 10 21H1 (19043.899) в программе предварительной оценки.

Пакет исправлений ограничит потребление explorer.exe оперативной памяти, а также восстановит нормальную работу фильтров поиска, функциональность которых была нарушена. Не все недочеты были устранены, одна редкая проблема все еще остается нерешенной.

реклама

Источник: Windows Latest