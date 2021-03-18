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Материнская компания Fiat, группа Stellantis, объявила о запуске системы криптовалютных вознаграждений для владельцев нового электромобиля Fiat 500. Криптовалютным партнером Stellantis стала Kiri Technologies, продвигающая KIRI — первую экологически чистую цифровую монету.

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Концепция вознаграждений проста. Пробег электрического Fiat 500 будет конвертироваться в KIRI. При классической городской езде один километр будет эквивалентен одному KIRI, который стоит чуть меньше 2 евроцентов. По оценкам создателей платформы, владелец электромобиля получит около €150 за 10000 километров.

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Информационно-развлекательная и диагностическая система электрического Fiat 500 будет отправлять все детали поездок компании, которая позаботится об анализе телеметрии, а затем начислит монеты KIRI на цифровой кошелек в приложении Fiat.

Кроме стандартных вознаграждений планируется внедрение рейтинговой системы, где может учитываться не только пробег электромобиля, но и другие факторы. Водители с наивысшим рейтингом будут получать подарки: дополнительные KIRI, бесплатный доступ к различным сервисам, скидки у партнеров, среди которых Amazon, Apple, Netflix, Spotify.

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Источник: Stellantis