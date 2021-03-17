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К концу 2021 года Википедия станет платной для организаций

Коммерческая версия получит название Wikipedia Enterprise.
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Фонд Викимедиа сообщил, что после 20 лет бесплатного использования Википедии у самой популярной онлайн-энциклопедии будет коммерческая версия, которую планируется запустить к концу 2021 года. Коммерческая версия, которая получит название Wikipedia Enterprise, будет ориентирована на крупные технологические компании, такие как Google, Amazon, Apple, и предложит для них более совершенные инструменты для доступа к ресурсам Википедии, интеграции в приложения и сервисы.

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Сейчас Википедия предлагает для компаний специальный API, который, например, позволяет Google интегрировать информацию из Википедии в поисковую систему, а виртуальные ассистенты, такие как Amazon Alexa и Siri от Apple, могут напрямую отвечать на определенные вопросы, не предлагая пользователю перейти в браузер.

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Однако текущий API не идеален, система требует доработок и постоянной поддержки для удовлетворения запросов клиентов и соответствия современным трендам. Такую поддержку сложно реализовать без финансирования. Платный сервис позволит сформировать устойчивую команду для развития, адаптации под нужды клиентов, сформировать группы проверки и предоставлять доступ с максимальной скоростью и совместимостью.

Источник: Wired, Genbeta

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sgs
17:36
Тут вообще без претензий к википедии.
К концу 2021 года Википедия станет платной для организаций
warmuza
17:36
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