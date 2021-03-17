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Генеральный директор глобальной платежной системы Visa, Эл Келли, обсудил планы компании относительно криптовалют в 51 эпизоде подкаста Leadership Next американского делового журнала Fortune. Visa стремится урегулировать возможность приобретения биткоинов с использованием учетных данных своих клиентов, а также интегрировать в сервис инструменты для прямой работы с биткоин кошельками, например для конвертации криптовалюты в фиатную валюту при осуществлении покупок.

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Таким образом Visa планирует стать соединительным звеном между криптовалютами и огромной глобальной сетью продавцов. Подчеркивается большой потенциал биткоина, как нового платежного средства, что особенно актуально на быстроразвивающихся рынках.

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Стоит отметить, что международная платёжная система MasterCard недавно заявила о начале работы со стейблкоинами в своей сети, отметив, что цифровые активы становятся все более важной частью мира платежей — пользователи все чаще используют карты для покупки криптовалют и их последующего обмена при совершении покупок.

Источник: Fortune Leadership Next