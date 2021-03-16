Память DDR5-4800 протестирована на платформе Intel Alder Lake — до 53% быстрее DDR4
Китайский производитель оперативной памяти Longsys опубликовал результаты тестирования своих модулей DDR5 на настольной платформе Intel Alder Lake-S. Использовался комплект для разработчиков Alder Lake-S ADP-S CRB, который предлагает два слота UDIMM DDR5 и 8-ядерный процессор с тактовой частотой 0,8 ГГц.
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В тестировании участвовали одноранговые и двухранговые UDIMM модули Longsys DDR5 ES1, первый из которых имеет емкость 16 ГБ, второй — 32 ГБ. Оба варианта работают на частоте 4800 МГц с задержками CL40 и имеют номинальное напряжение 1,1/1,1/1,8 В (VDD/VDDQ/VPP).
В китайском тесте Master Lu память набрала более 190000 баллов. Для сравнения, память Longsys DDR4 набрала всего 91757 баллов, что означает 53% преимущество DDR5 даже в текущем техническом состоянии.
В AIDA64 память DDR5 показала результаты на 28% лучше при чтении, на 27% при записи и на 10% в тестах копирования. Однако задержка была намного хуже, чем у DDR4, и это связано с несколькими причинами. Наиболее очевидная проблема заключается в несовершенстве инженерной платформы, кроме этого DDR5 обладает более высокими таймингами.
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