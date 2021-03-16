Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение



Китайский производитель оперативной памяти Longsys опубликовал результаты тестирования своих модулей DDR5 на настольной платформе Intel Alder Lake-S. Использовался комплект для разработчиков Alder Lake-S ADP-S CRB, который предлагает два слота UDIMM DDR5 и 8-ядерный процессор с тактовой частотой 0,8 ГГц.

реклама

В тестировании участвовали одноранговые и двухранговые UDIMM модули Longsys DDR5 ES1, первый из которых имеет емкость 16 ГБ, второй — 32 ГБ. Оба варианта работают на частоте 4800 МГц с задержками CL40 и имеют номинальное напряжение 1,1/1,1/1,8 В (VDD/VDDQ/VPP).

В китайском тесте Master Lu память набрала более 190000 баллов. Для сравнения, память Longsys DDR4 набрала всего 91757 баллов, что означает 53% преимущество DDR5 даже в текущем техническом состоянии.

анонсы и реклама RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU RTX 3070 <b>намного дешевле чем везде</b> в Compeo.ru Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много Топовая водянка от XPG уже в продаже <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

В AIDA64 память DDR5 показала результаты на 28% лучше при чтении, на 27% при записи и на 10% в тестах копирования. Однако задержка была намного хуже, чем у DDR4, и это связано с несколькими причинами. Наиболее очевидная проблема заключается в несовершенстве инженерной платформы, кроме этого DDR5 обладает более высокими таймингами.

Источник: Wccftech и MyDrivers